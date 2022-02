L'Old Firm va al Celtic: 3-0 ai Rangers e sorpasso in vetta

Il Celtic domina il derby di Glasgow, travolge 3-0 i Rangers e sorpassa i rivali di sempre in vetta alla classifica della Premier scozzese.

Un Old Firm a senso unico che i biancoverdi hanno fatto loro archiviando la pratica già nella prima frazione di gioco.

Protagonista assoluto del match è stato il giapponese Reo Hatate che ha sbloccato le operazioni dopo appena cinque minuti prima di infilare il secondo sigillo personale a tre minuti dall'intervallo.

Al 44', il nipponico classe 1997 si è concesso pure il lusso di servire ad Abada il pallone del definitivo 3-0.

Nella seconda frazione di gioco sono andati in scena 45' di pura accademia per la truppa di Ange Postecoglou, capace di gestire senza grossi patemi il triplo vantaggio.

Nulla da fare, invece, per i ragazzi di Giovanni van Bronckhorst, privi del neo acquisto Ramsey, ma soprattutto mai in partita nel match che avrebbe potuto fruttare il primo tentativo di fuga in campionato.

Al fischio finale è delirio al Celtic Park. E' un trionfo totale condito dal sorpasso al vertice della classifica: da -2 a +1, il Celtic è il nuovo leader della massima serie scozzese.