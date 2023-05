L'Inter si è ritrovata: da Dzeko a Calhanoglu, nerazzurri al top nel momento decisivo

Goleada dei nerazzurri a Verona nel segno di Dzeko e Calha: l'Inter torna al top a ridosso dell'Euroderby di Champions.

Il segnale più importante lasciato in eredità dal turno infrasettimanale di Serie A è sicuramente la goleada dell'Inter al Bentegodi, con i nerazzurri capaci di dilagare con un roboante 6-0 ai danni del Verona.

Per i nerazzurri, le buone notizie non si limitano certo ad una vittoria così larga, maturata a pochi giorni di distanza dalla preziosa affermazione di San Siro contro la Lazio.

Per l'Inter, infatti, quella contro gli scaligeri è la terza vittoria consecutiva in campionato, nonché un altro mattoncino pesantissimo piazzato nella serratissima bagarre che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Proprio così, perché la scorpacciata di Verona ha consentito ai nerazzurri di portarsi, in solitaria, al quarto posto, staccando di due punti quelle due squadre che fino a novanta minuti prima viaggiavano a braccetto con la Beneamata.

Ogni riferimento a Roma e Milan è puramente voluto, con giallorossi e rossoneri fermati da rispettivamente da Monza e Cremonese, e ora a due lunghezze da Dzeko e compagni.

Edin Dzeko, appunto. Un nome tutt'altro che casuale. Il bosniaco, infatti, ha impreziosito la serata del Bentegodi tornando a segnare dopo oltre 4 mesi di digiuno. Il numero 9 interista, infatti, non trovava la via del goal dallo scorso 4 gennaio, quando il suo colpo di testa mandò al tappeto il Napoli, ormai ad un passo dallo Scudetto.

Getty Images

Ed invece ecco che le quotazioni dell'ex attaccante della Roma tornano evidentemente a lievitare anche in ottica del doppio Euroderby di Champions contro il Milan. Dzeko si candida, dunque, per un posto nel tandem offensivo di Simone Inzaghi à in pieno ballottaggio con un ritrovato Romelu Lukaku - per affiancare Lautaro Martinez semplicemente inarrestabile nell'ultimo mese: goal al Benfica, goal all'Empoli e due doppiette consecutive con Lazio e Monza.

Se Inzaghi può sorridere per la ritrovata vena realizzativa dei suoi attaccanti, il tecnico piacentino può ritenersi soddisfatto anche del pieno recupero di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, infatti, si è ormai lasciato alle spalle l'infortunio che l'ha tenuto ai box per diverse settimane e contro il Verona ha sfornato un goal capolavoro all'incrocio dei pali.

Un altro tassello ricollocato nel proprio naturale posto. Un'Inter che può definirsi ufficialmente ritrovata, ad una manciata di giorni da un altro snodo cruciale per la Champions, ossia la sfida dell'Olimpico contro la Roma in programma sabato.

Un altro incrocio da non sbagliare. Poi ci sarà tempo e modo per pensare a quello del 10 maggio, con quella musichetta da brividi in sottofondo. L'Inter è pronta.