L'Inter si avvicina a Dybala: intesa di massima con l'agente della Joya

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Dybala e l'Inter sono vicini al matrimonio: triennale da 6 milioni più bonus con opzione per il quarto anno.

Un incontro non ancora decisivo, ma che porta dritti verso il rettilineo finale. L'Inter ha messo nel mirino, e non è certo una sorpresa, Paulo Dybala e mai come questa volta le parti sembrano davvero vicine.

Nella giornata di mercoledì, a Milano, è andato in scena il vertice di mercato tra l'agente dell'argentino, Jorge Antuns, e il board dirigenziale nerazzurro.

Menù del giorno? Ovviamente il futuro della 'Joya', ormai destinato a tingersi di nerazzurro dopo sette anni e 105 goal all'attivo con la maglia della Juventus.

Il contatto tra le parti, andato in scena nel capoluogo milanese, si è rivelato proficuo, seppur non ancora decisivo ai fini della definizione dell'affare.

Da entrambe le parti, però, traspare grandissima serenità e convinzione di arrivare alla fumata bianca senza grossi intoppi.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il procuratore del classe 1993 e lo stato maggiore interista avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla base di un contratto triennale, quindi con scadenza fissata all'estate del 2025, ma con un'opzione per estendere il rapporto di un altro anno.

Tra i temi discussi nel summit milanese c'è stato, ovviamente, anche il tema legato all'ingaggio che il fantasista albiceleste andrà a percepire all'ombra della Madonnina: il punto d'incontro è stato trovato sulla base di uno stipendio da 6 milioni di euro, bonus esclusi.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra il rappresentante del calciatore e la società meneghina con il chiaro intento di perfezionare gli ultimi dettagli mancanti, prima del fatidico nero su bianco.

L'Inter, dal canto suo, ostenta grande ottimismo considerando il fatto che il calciatore ha già gentilmente declinato le proposte di Siviglia, Newcastle e Borussia Dortmund. Dybala-Inter: il conto alla rovescia è iniziato.