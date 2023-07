L’Inter Miami piazza un altro colpo: ufficiale l’arrivo di Jordi Alba

L’Inter Miami, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha annunciato di aver chiuso l’operazione che porta in MLS Jordi Alba.

La notizia era nell’aria da diverse settimane ormai, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Jordi Alba è un nuovo giocatore dell’Inter Miami.

Ad annunciare il suo approdo in MLS è stato lo stesso club statunitense attraverso un video postato sul proprio profilo Twitter.

Jordi Alba, 34 anni, raggiunge dunque a Miami due ex compagni di squadra con i quali ha vinto moltissimo al Barcellona: Lionel Messi e Sergio Busquets.

Approda all’Inter Miami a parametro zero, dopo aver concluso l’avventura in blaugrana che è durata ben undici stagioni e che è stata scandita dalla conquista di sei campionati, quattro Supercoppe di Spagna, cinque Coppe di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.

Un altro colpo ad effetto per l’Inter Miami che, a tre anni dal suo esordio in MLS, accoglie un’altra stella di prima grandezza.