L'Inter accelera per Gosens: raggiunto l'accordo con l'Atalanta

Fumata bianca per il passaggio di Robin Gosens all'Inter. Nella giornata di oggi, il club nerazzurro ha avuto nuovi contatto con l'Atalanta per provare a trovare la quadra definitiva. Le due società hanno raggiunto l'intesa totale per il trasferimento dell'esterno tedesco.

Secondo quanto riferice 'Sky Sport', Inter e Atalanta hanno trovato l'accordo sulla base del prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più bonus.

In questi minuti è in corso un incontro nella sede dell'Inter di viale della Liberazione tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club nerazzurro. Dopo aver trovato l'accordo con l'Atalanta, la società meneghina cerca l'intesa definitiva anche con il calciatore per poter perfezionare l'operazione.

Gosens, che è fuori per infortunio con il rientro in campo previsto per metà febbraio, andrà a rinforzare la batteria di esterni sinistri di Simone Inzaghi, aggiungendosi ai vari Ivan Perisic e Federico Dimarco, oltre a Darmian, utlizzato su entrambe le fasce. L'arrivo del tedesco rappresenta per i nerazzurri un colpo per il presente e per il futuro, alla luce della scadenza del contratto il prossimo 30 giugno di Perisic e di un prolungamento che al momento appare lontano.