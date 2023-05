L'Inghilterra non convoca Iling Jr per il Mondiale U20: sarà a disposizione di Allegri

L'ala mancina classe 2003 non fa parte dei 21 convocati del CT Foster per il Mondiale U20, in programma in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno.

L'amarezza del ragazzo e un po' anche del club. Perché non partecipare ad un Mondiale, seppur Under 20, e la mancata convocazione di uno dei propri gioielli non può mai rappresentare una notizia positiva. Ma in questo caso la notizia di Samuel Iling Junior fuori dai 21 calciatori chiamati del commissario tecnico Una Foster per la Coppa del Mondo di categoria avrà strappato un sorriso a Massimiliano Allegri e alla Juventus. L'allenatore bianconero potrà, dunque contare, sull'esterno mancino in questo finale di stagione che vedrà Madama impegnata su due fronti, il campionato e l'Europa League, a partire dalla sfida d'andata delle semifinali in programma stasera all'Allianz Stadium contro il Siviglia. Allegri non avrà a disposizione nel finale di stagione Matias Soulé, chiamato dal CT Javier Mascherano a rappresentare la sua Argentina, che dal 20 maggio all'11 giugno ospiterà la competizione iridata. L'infortunio di De Sciglio ha creato qualche grattacapo in tema di rotazioni sulla fascia sinistra ad Allegri, che come confermato nei giorni scorsi era però convinto di poter contare su Samuel Iling Jr in questo finale di annata. "Per il Mondiale Under 20, Iling rimane con noi" aveva detto il tecnico bianconero. Il classe 2003 sta conquistando sempre più spazio, dimostrandosi una valida alternativa a Kostic, e ha trovato il primo goal in campionato alla prima da titolare proprio in occasione dell'ultimo match di Serie A, al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. "Ha qualità e tecnica e soprattutto è molto lucido quando è dentro l'area. Come tutti i giovani calciatori ha momenti up e momenti down. Per quanto riguarda la partita ha fatto una partita tecnica e matura, con velocità" ha aggiunto Allegri al termine della gara. Una risorsa importante a disposizione di Allegri, che nel rush finale potrà contare anche sulla freccia britannica.

