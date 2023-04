L'incredibile goal di Lucchesi della Fiorentina Primavera: si fa tutto il campo palla al piede

Il difensore viola, classe 2003, ha chiuso la partita del campionato Primavera contro il Bologna con uno splendido coast to coast.

Vent'anni ancora da compiere, difensore di ruolo, eppure Lorenzo Lucchesi sabato scorso ha realizzato uno dei goal più belli dell'anno. E lo ha fatto al minuto 90' con una sgroppata imperiosa palla al piede.

Il difensore della Fiorentina Primavera, infatti, dopo aver recuperato il pallone davanti alla propria area di rigore si è involato verso la porta del Bologna superando vari avversari.

Quindi, una volta arrivato davanti al portiere, lo ha dribblato con estrema naturalezza prima di depositare il pallone nella porta ormai sguarnita e lasciarsi andare ad un'esultanza tutto sommato contenuta rispetto a quanto appena fatto.

La rete di Lucchesi, oltre ad essere bellissima, è stata anche molto pesante perché ha chiuso una partita fin lì ancora in bilico mettendo in cassaforte la vittoria della Fiorentina per 2-0. I viola, attualmente, occupano il secondo posto in classifica che dà direttamente accesso ai playoff.

Lucchesi al termine della partita ha commentato la rete realizzata, senza però montarsi troppo la testa.

"Il goal? So di averlo fatto bello, sono molto contento, ma non mi devo esaltare. Il mister era felice perché abbiamo vinto la partita, mi ha fatto i complimenti e poi mi ha detto di pensare alla prossima"