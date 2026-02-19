L'incredibile ascesa di Vitinha: da flop dei Wolves a leader indiscusso del PSG – è questa la più grande trasformazione calcistica di sempre?

Nelle discussioni sulla Squadra dell'anno di EA Sports FC 26, il centrocampista del PSG Vitinha spicca non solo per la sua bravura in campo, ma anche per il suo straordinario percorso dai margini alla ribalta. Il creatore di contenuti calcistici Luca Dallolio ha catturato perfettamente l'essenza in un avvincente video della FanZone di GOAL.

"Vitinha è al 100% in questa squadra dell'anno, amico", ha affermato Luca con enfasi. "La sua carriera da calciatore è una delle più belle che abbia mai visto, fratello.

Da quando non giocava nei Wolves a quando è diventato titolare in una squadra vincitrice di tre titoli al PSG, è il cuore pulsante di quella squadra.

"Penso che si possa affermare che fosse il giocatore più importante del PSG, non solo centrocampista, ma giocatore di quella squadra", ha aggiunto. "(Lui) può dettare il gioco. È dotato tecnicamente. Ha un ottimo senso del gol. Lavora sodo. Copre tantissimo campo. È un centrocampista completo. Può giocare come sei. Può giocare come otto. Può giocare anche come dieci".

L'appassionata analisi di Luca non lascia dubbi: la trasformazione di Vitinha non è solo impressionante, è il tipo di storia che ridefinisce ciò che può essere una carriera nel calcio moderno.