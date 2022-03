L'Eintracht Francoforte si assicura l'ex Genoa Onguéné: ufficiale il trasferimento in estate

Sei mesi al Genoa senza lasciare il segno. Una grande chance che non è riuscito a sfruttare. Poi il ritorno in Austria, nel Salisburgo, e una stagione finora da protagonista fino alla chiamata dell'Eintracht Francoforte e il contratto firmato per cinque anni.

In pochi mesi è cambiata la vita di Jerome Onguéné. Il difensore camerunense classe 1997 sta disputando un'annata ad altissimi livelli con la maglia del club austriaco. Un rendimento che ha convinto la dirigenza dell'Eintracht Francoforte a cogliere al volo l'opportuntà del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come annunciato dallo stesso club, Onguéné ha firmato un nuovo accordo che lo legherà per i primi cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2027, alla società tedesca.

"Jerome Onguéné si trasferisce sul Meno. L'Eintracht Francoforte ha perfezionato l'arrivo in vista della prossima stagione. Il difensore si trasferisce dal Salisburgo e ha firmato un contratto fino al 2027".

Jérôme Onguéné wechselt an den Main! 🦅

Eintracht Frankfurt macht die nächste Verpflichtung für die neue Saison perfekt. Der Innenverteidiger kommt im Sommer vom FC Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2027.#Onguene2027 #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 25, 2022

Cresciuto nel settore giovanile del Sochaux, in Francia, Onguéné ha già giocato in Germania, nelle fila dello Stoccarda.

Nella stagione 2020/2021, il Genoa lo ha acquistato a titolo temporaneo dal Salisburgo. Un'esperienza non proprio positiva all'ombra della Lanterna per il 24enne: arrivato a gennaio, il difensore camerunense ha raccolto appena 178 minuti in 4 presenze nella seconda parte di stagione. Dopo l'esordio contro l'Atalanta il 17 gennaio 2021, è sceso in campo contro il Genoa una settimana più tardi, contro l'Inter il 28 febbraio e alla penultima ancora contro l'Atalanta, l'unico match disputato da titolare.

Tornato in Austria, Onguéné è riuscito a riconquistare un posto da titolare: a partire dall'estate c'è l'Eintracht Francoforte con una nuova opportunità in Bundesliga ad attenderlo.