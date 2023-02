L'ex compagna di Jankto: "Sono orgogliosa di lui, gli altri hanno paura"

Il coming out di Jankto ha fatto rumore nel mondo del calcio. L'ex giocatore di Udinese, Ascoli e Sampdoria è uscito allo scoperto confessando la sua omosessualità, cosa che nel 2023 non dovrebbe più fare notizia.

Così però non è ancora, purtroppo, tanto che l'ex compagna Marketa Ottomanska, con la quale Jankto ha avuto un figlio qualche anno fa, è voluta scendere in campo al fianco del padre del suo bambino con alcune dichiarazioni rilasciate a 'Idnes.cz'.

L'ex compagna ha poi confessato di essere già a conoscenza dell'omosessualità di Jankto.

"Non voglio esternare i dettagli. Quando me lo ha detto, mi ha anche dato molta libertà. Ora l’importante è che sia a suo agio e felice. Sarà sicuramente sollevato e niente lo divorerà più nell'anima. Aveva paura che la gente non lo accettasse per quello che era. Era stressato per questo. Credo che alla gente piacerà tanto quanto prima. Del nostro passato non me ne occupo più. Non lo biasimo per come è finita tra noi, spero che ora sia più sereno e in pace con se stesso".