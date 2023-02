L'esordio di Nainggolan con la SPAL: subito assist e goal

L'ex di Cagliari, Roma e Inter subito protagonista in Serie B: entra all'inizio della ripresa, fornisce l'assist a Moncini e segna il 2-4.

Debutto amaro ma subito da protagonista assoluto quello di Radja Nainggolan con la SPAL. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, ancora non al meglio, è partito dalla panchina contro il Bari.

Sul risultato di 0-2 per i pugliesi però l'ex compagno De Rossi, oggi suo tecnico a Ferrara, ha deciso di gettarlo nella mischia al minuto 50 inserendolo al posto di Rabbi. Un ingresso non troppo fortunato, dato che poco dopo è arrivato il terzo goal del Bari firmato dal solito Cheddira.

Nainggolan, in un pomeriggio a dir poco difficile per la sua nuova squadra, ha comunque trovato il modo di mettersi in mostra sfoderando qualità tecniche ovviamente ben sopra alla media per la categoria.

Vedere per credere la splendida giocata sfornata dal Ninja in occasione del momentaneo 1-3 segnato da Moncini proprio su delizioso assist di Nainggolan dopo avere superato un paio di avversari in slalom dentro l'area di rigore avversaria. Ma non solo.

Lo stesso Nainggolan, dopo il quarto goal del Bari, ha riaperto la partita con un tiro potente e preciso sotto la traversa come ai tempi belli.

Non abbastanza per evitare la sconfitta casalinga della SPAL per 3-4, ma di certo un gran bel modo di presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi. In attesa di tempi migliori.