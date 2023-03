Serra torna ad arbitrare dopo il caso Mourinho: designato per Venezia-Como

L'arbitro che da quarto uomo era stato accusato da Mourinho di averlo insultato, è stato designato per il prossimo turno di Serie B.

Cremonese-Roma aveva sancito la prima vittoria in Serie A per la squadra di Ballardini, ma aveva soprattutto lasciato mille polemiche dopo l'espulsione di José Mourinho e le accuse al quarto uomo, Marco Serra, accusato dall'allenatore della Roma di averlo insultato.

Ora, dopo poco più di un mese, arriva una decisione: Serra è infatti stato designato per arbitrare la partita tra Venezia e Como del prossimo weekend.

Dopo essere stato fermato e dopo un deferimento, che era arrivato dalla procura federale (anche se il procuratore Chiné deve decidere ancora se archiviare o procedere), il fischietto tornerà in campo nel fine settimana, anche se in Serie B.

Chissà come la penserà José Mourinho, espulso in Cremonese-Roma, tornato in campo con la Juventus per effetto della sospensione della squalifica e costretto a saltare la partita con il Sassuolo e il derby con la Lazio, entrambe perse dai giallorossi.