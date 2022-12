L'annuncio di Casini: "Fuorigioco semiautomatico in Serie A dal 4 gennaio"

Il presidente della Lega Serie A annuncia l'importante novità che partirà alla ripresa del campionato: "Migliorare VAR e tempo effettivo".

La tecnologia entra sempre più a far parte del calcio italiano. Dopo l'esperimento in occasione dei Mondiali in corso in Qatar, il fuorigioco semiautomatico sarà introdotto anche in Serie A già a partire dal 4 gennaio, data della ripresa del campionato.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Lega Lorenzo Casini durante un intervento nel corso della trasmissione 'Rai Italia'.

"Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio".

Il fuorigioco semiautomatico non sarà l'unica novità. Il numero uno ha spiegato quali saranno le nuove proposte, inserite nel progetto di riforma della Serie A che verrà presentato il prossimo 15 dicembre:

"Dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale - si legge in una nota - abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell'arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo - per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi - alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma".

Il calcio italiano si affida sempre più alla tecnologia e si prepara a cambiare. Tante novità all'orizzonte con la Serie A che si appresta a subire qualche modifica, tra cui proprio quella del fuorigioco semiautomatico.