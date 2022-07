L'agente di Suarez conferma: "Vuole giocare in Italia, ricevuta un'offerta dal Monza"

Il procuratore dell'attaccante uruguaiano ha rivelato che il calciatore ha detto no al Fenerbahce: "Vuole giocare in Italia, arrivate due offerte".

Dopo essersi rifatto il look in difesa (porta compresa) e centrocampo (oggi la fumata bianca per Villar dalla Roma), il Monza sogna il grande colpo in attacco. Oltre a Petagna e Pinamonti, obiettivi 'Made in Italy' del club brianzolo, l'amministratore delegato Adriano Galliani coltiva un sogno: portare in Italia e in Serie A Luis Suarez.

"Il contatto con Suarez? Non confermo e non smentisco".

Così aveva glissato ai microfoni di Sportitalia l'ad del Monza alla domanda proprio sull'attaccante uruguaiano, svincolato dopo la scadenza naturale del contratto che lo legava all'Atletico Madrid e il mancato rinnovo.

Marco Kirdemir, agente di Suarez, ha confermato ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS' di aver ricevuto una proposta dal Monza per il classe 1987:

"Porto offerte a Suarez e dunque sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una è del Monza, da 4 milioni di euro. Poiché il valore della sua immagine è elevato, stipulerebbe un accordo sui diritti e il suo stipendio aumenterebbe".

Il 'Pistolero', autore di 436 goal e 240 assist in carriera con Club Nacional, Groningen, Atletico Madrid, Liverpool, Ajax e Barcellona, potrebbe dunque realizzare il suo sogno e sbarcare nel campionato italiano.

Nella passata stagione, Suarez ha totalizzato 13 goal e 3 assist tra tutte le competizioni in 45 apparizioni con la maglia dei 'Colchoneros' tra Supercoppa di Spagna, Liga, Coppa del Re e Champions League.