Kurzawa verso l'Arsenal: intesa vicina col PSG

Layvin Kurzawa ha scelto l'Arsenal: trattativa in fase avanzata col PSG dopo il no all'Inter dei giorni scorsi.

Sta per volgere al termine la permanenza a Parigi di Layvin Kurzawa, ormai declassato a riserva nel : è chiaro a tutti che il francese non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ma, a meno di colpi di scena, l'addio definitivo avverrà già in questa sessione invernale.

Secondo quanto appreso da Goal, infatti, l' è in trattativa avanzata con i campioni di in carica per portare immediatamente a Londra l'ex : i discorsi vertono sull'indennizzo simbolico da destinare alle casse del PSG, che perderebbe il giocatore a costo zero in estate.

Un accordo che accontenterebbe tutti: Kurzawa che vuole cambiare aria, il PSG che racimolerebbe un gruzzoletto e l'Arsenal, bisognosa di un terzino sinistro per far fronte ai numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Mikel Arteta.

Sia Tierney che Kolasinac sono ai box e le alternative per la corsia mancina sono davvero poche per affrontare al meglio una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di impegni, sia in che in Europa.

Dunque non sarà l' la prossima squadra di Kurzawa che recentemente ha rifiutato la corte di Marotta e Ausilio.