Kumbulla torna di moda per l'Inter: servono 20 milioni

Ritorno di fiamma tra l'Inter e Marash Kumbulla, difensore rivelazione del Verona: piace anche Vertonghen, amico e connazionale di Lukaku.

In questo periodo di pausa dal calcio giocato in casa si fanno le valutazioni necessarie in ottica mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo: Conte punterà sul trio Bastoni-De Vrij-Skriniar, mentre il bocciato di turno sarà Godin.

L'uruguaiano è in odore di cessione dopo appena una stagione in cui non ha mai veramente convinto il tecnico: il suo sostituto potrebbe arrivare dalla , precisamente dal .

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' è quello di Marash Kumbulla il profilo preferito per ringiovanire ulteriormente la difesa nerazzurra: si tratta di un ritorno di fiamma dopo i primi contatti invernali che però non hanno portato risultati.

Altre squadre

Il prezzo di partenza del cartellino del centrale albanese è di 20 milioni, cifra lievitata col passare delle settimane a causa delle ottime prestazioni del ragazzo e dell'interesse crescente di altre società come e .

Considerato che l'Inter dovrà sostenere altre spese - come quelle per il riscatto di Sensi e Barella - anche in altri reparti in cui è richiesta maggiore attenzione, quei 20 milioni necessari per l'acquisto di Kumbulla potrebbero essere risparmiati per fare spazio ad un nuovo innesto che arriverebbe a parametro zero.

Jan Vertonghen non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno col e a Milano ha uno sponsor d'eccezione: il connazionale Romelu Lukaku, ben lieto di accoglierlo in dopo una vita trascorsa in . Inoltre il difensore belga è anche amico di Christian Eriksen, suo compagno di squadra a Londra fino allo scorso gennaio.