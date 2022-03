La stella Kulusevski è tornata a brillare: il Tottenham scopre il talento dello svedese

Ambientarsi in un campionato nuovo, specialmente a stagione in corso e in giovane età, è un processo che ad alcuni calciatori può richiedere diverse settimane o persino mesi. Ad altri invece non riesce proprio e li vede costretti a cambiare aria.

Problemi che non sembrano appartenere a Dejan Kulusevski. Lo svedese, che ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Tottenham a pochi istanti dal gong che sancisce la fine del calciomercato invernale, si è inserito alla perfezione tra le fila degli Spurs.

Fortemente voluto da Antonio Conte, che già ne aveva individuato le caratteristiche perfette per la sua idea di calcio già ai tempi dell'Inter, nella manciata di partite fin qui disputate ha fornito un rendimento da calciatore di categoria superiore.

Nelle ultime quattro gare di Premier League (su sei complessive giocate), l'ex bianconero ha messo a segno due goal e servito tre assist, tutti funzionali al raggiungimento della vittoria per la squadra londinese.

Un po' meno positivo il rendimento in FA Cup, dove però il ragazzo di Stoccolma ha disputato in totale 127 minuti, di cui ben 105 nella gara persa ai supplementari contro il Middlesbrough.

Il primo gioiello di Kulusevski nella massima serie inglese è arrivato nel match "thrilling" contro il Manchester City, vinto in extremis dagli Spurs. Stessa gara nella quale ha fornito un assist per

Sette giorni più tardi invece la seconda rete, un bel sinistro alle spalle del portiere del Leeds nel convincente 4-0 contro la squadra dell'ormai ex tecnico Bielsa.

Malgrado le difficoltà della squadra di Conte, che è stata eliminata dalle due coppe nazionali ed è fuori dalla Conference League, Kulusevski rappresenta senza dubbio una delle note più positive - soprattutto in chiave futura - dell'ennesima stagione che si chiuderà senza trofei per i londinesi.

Certo è che se dovesse continuare così, Dejan rischia di farsi rimpiangere dai suoi vecchi tifosi. Nel mentre ha conquistato quelli del Tottenham, che hanno già coniato un coro in suo onore sulle note di "Gimme! Gimme! Gimme!" degli Abba.