Kragl a Goal: "La Red Bull comprerebbe Ronaldo domani se lo volesse"

Cristiano Ronaldo non è solo un campione in grado di decidere le sorti di una partita con la sua immensa classe: il portoghese è anche qualcosa di più, un brand vivente sul quale molte aziende puntano per sponsorizzare al meglio i propri prodotti, e chi se lo assicura può pensare di massimizzare i profitti al di fuori del campo.

Oliver Kragl, centrocampista del , ha parlato ai microfoni di Goal e Spox (qui la prima parte dell'intervista) proprio di 'CR7' in relazione alla potenza economica della Red Bull, proprietaria attualmente di ben cinque società di calcio: , Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino, Red Bull (soppressa nel 2014) e le più note e .

Con il Salisburgo, Sadio Mané è stato avversario di Kragl quando il tedesco vestiva la maglia del Ried in : il ricordo di quei confronti non è buono.

"L'ho affrontato in diverse circostanze, una volta mi ha brutalmente distrutto. Ricordo che il Salisburgo ci sconfisse per 5-0, nelle altre partite andò un po' meglio. Già all'epoca si capiva che Mané sarebbe diventato un grande campione: è veloce ed ha una tecnica eccellente, non per niente è idolatrato dai tifosi del Liverpool. E' una persona calma ed educata, mi ha impressionato una sua intervista di qualche tempo fa in cui ha detto che gli orologi costosi o le auto di lusso non fanno per lui, che preferisce donare soldi al suo paese d'origine per aiutare la gente in difficoltà: questo dimostra che è un bravo ragazzo".