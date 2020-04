Kragl a Goal: "Zenga era uno stronzo che mi prendeva in giro, non aveva le palle"

E' un'intervista senza peli sulla lingua quella concessa da Oliver Kragl a Goal e Spox durante cui il giocatore tedesco, che attualmente milita in Serie B nelle file del , attacca un suo ex allenatore.

Kragl infatti torna sull'esperienza non troppo positiva a dove a mancare sarebbe stato soprattutto il feeling col tecnico Walter Zenga.

"Nicola fu sostituito da Walter Zenga, il portiere icona dell' . Lui era un vero stronzo. Mi prometteva di farmi giocare ma non ha mai mantenuto la promessa. Zenga mi stava prendendo in giro. Forse gli mancavano le palle per contraddire i capi del club. So cosa sono in grado di fare e in quella squadra avrei dovuto giocare. Se il Crotone avesse avuto Ribery avrei capito, non avrei chiesto niente. Ma ovviamente non era così".