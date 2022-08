Kostic alla Juventus: quando il passaggio alla Lazio fallì per una email sbagliata

Nell'agosto 2021, Kostic fu a un passo dalla Lazio: il trasferimento saltò a causa di un indirizzo email sbagliato secondo la versione dell'Eintracht.

Dopo una lunga rincorsa, Filip Kostic sta per approdare in Serie A: è fatta per il trasferimento alla Juventus, ed è proprio il caso di dire 'finalmente'. Sì, poiché il serbo sarebbe potuto sbarcare in Italia già un anno fa, se solo un incredibile disguido telematico non si fosse messo di mezzo.

Nella sessione estiva del calciomercato 2021, la Lazio arrivò a tanto così da Kostic che fu al centro di un caso 'diplomatico': l'Eintracht fu accusato di aver fornito alla Lazio una email fasulla in modo da affermare di non aver ricevuto alcuna offerta ma, la versione offerta dai tedeschi proprio a GOAL, era parecchio diversa.

La società teutonica, infatti, smentì scaricando tutte le responsabilità sulla Lazio, che avrebbe inviato una email all'indirizzo sbagliato facendo confusione, e - nello specifico - dimenticando di digitare la 'k' presente nel nome 'Frankfurt'. In una seconda email, la società biancoceleste avrebbe ammesso il proprio errore.

Intercettato dai nostri microfoni, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare glissò la questione, annunciando l'allontanamento delle mire biancocelesti dal profilo di Kostic in vista del mercato invernale.

"Non voglio dire nulla al riguardo. Non ha più senso parlarne. Avremmo voluto prendere Kostic, ma ormai è il passato. Auguriamo il meglio al giocatore e all'Eintracht Francoforte. Se faremo un altro tentativo per lui a gennaio? Penso di no".

Alla fine la Lazio si consolò con Mattia Zaccagni, investimento che sta dando i propri frutti a giudicare dall'impatto avuto dall'ex Verona con i colori biancocelesti. Per Kostic, invece, una nuova avventura alla Juventus e un sorriso al pensiero di quella trattativa dai contorni surreali.