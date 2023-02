Kostic, l'insostituibile della Juventus: sempre titolare in campionato da settembre

Allegri non rinuncia praticamente mai al serbo: già sette gli assist stagionali per il padrone della corsia mancina bianconera.

Il successo di Salerno ha riconsegnato qualche certezza in più alla Juventus, trascinata dalla doppietta di Dusan Vlahovic che ha dato vita ad un festival del goal in salsa completamente serba, completato da Filip Kostic.

L'ex Eintracht ha siglato il goal del momentaneo 0-2, il secondo stagionale dopo quello al Bologna del 2 ottobre: ad impreziosire il tutto vi è un altro dato, relativo alla costanza di Kostic e in particolare ad un tratto da stacanovista che farà piacere ai tifosi.

Finora le ha giocate praticamente tutte, ad eccezione dell'ottavo di Coppa Italia contro il Monza, quando Allegri ha deciso di concedergli un turno di riposo. In campionato, peraltro, è sempre stato schierato nell'undici titolare a partire dal 3 settembre, e cioè dalla trasferta di Firenze valida per la quinta giornata.

In quel caldo pomeriggio fiorentino ha messo a referto il primo dei sette assist stagionali con la 'Vecchia Signora', nessuno dei quali per il connazionale Vlahovic che, al contrario, i suoi due unici passaggi decisivi in campionato li ha riservati proprio al compagno, contro Bologna e Salernitana per l'appunto.

Una statistica che fa sorridere, per il semplice fatto che solitamente i ruoli sono invertiti ed è Vlahovic a finalizzare l'azione: una connessione vincente che, oltre a quello della Juventus, ha contribuito più volte anche al bene della Serbia.

Kostic può dunque considerarsi soddisfatto per l'apporto offerto alla causa bianconera che, da lui, non può proprio prescindere: che si tratti di giocare da esterno in un tridente offensivo o da quinto di centrocampo, ruoli in cui ha sempre risposto presente.