Fine dell'avventura: Koscielny annuncia il ritiro a 36 anni

Bandiera dell'Arsenal, dove aveva giocato per ben 9 anni dal 2010 al 2019, Laurent Koscielny era tornato in patria, in Francia, nel 2019 per sposare la causa del Bordeaux, in grave difficoltà e all'ultimo posto in Ligue 1.

Di lui non si avevano più notizie da gennaio, quando si era seduto in panchina in occasione dell'incontro casalingo perso contro il Marsiglia: da allora non ha ricevuto più alcuna convocazione, fino all'annuncio che ha fatto definitivamente chiarezza.

Con un comunicato pubblicato sul giornale 'Sud Ouest', Koscielny ha infatti dichiarato di essersi ritirato dal calcio giocato, rigettando peraltro le accuse di razzismo apparse in un articolo pubblicato recentemente dal suddetto quotidiano.

"A seguito dell'articolo pubblicato sul quotidiano Sud Ouest il 22 marzo 2022 dal titolo ''Girondins de Bordeaux. Costil e Koscielny, accuse di razzismo che scuotono', Laurent Koscielny è rimasto sorpreso, sconvolto ma anche rattristato dalle osservazioni fatte contro di lui da uno dei rappresentanti del Gruppo Ultramarines 87, a cui la stampa ora fa eco.

Senza ambiguità contesta con forza queste accuse che lo hanno gravemente danneggiato e che si ripercuotono sulla sua famiglia e su chi lo circonda.

A titolo di promemoria, se Laurent Koscielny non fa parte della rosa del club dalla fine di gennaio 2022, ricorda di essere ancora un dipendente del Bordeaux.

A tal proposito, Laurent Koscielny intende precisare di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo, sebbene avrebbe preferito aiutare il club in campo.

Consapevole delle difficoltà del club, ha accettato la proposta di ricoprire un nuovo ruolo e di rinunciare allo stipendio come prova della preoccupazione che ha per gli interessi della società. Pertanto, desidera ringraziare il club per la fiducia dimostrata in lui affidandogli questo incarico.

Ciò è un nuovo sviluppo di una carriera che ha suscitato il rispetto di tutti i suoi compagni di squadra, allenatori e componenti di staff con cui ha lavorato, sia coi club che con la Francia.

Koscielny condivide anche la posizione del Bordeaux, che nel suo comunicato ha ricordato come 'nessun documento volto a supportare queste accuse è stato portato all'attenzione del Club, che in linea di principio intende esercitare la massima cautela'".

Koscielny appende gli scarpini al chiodo con un palmares di 3 FA Cup e 2 Community Shield, conquistati durante il suo lungo trascorso all'Arsenal. Con la Francia si è laureato vice-campione d'Europa nel 2016 mentre, due anni più tardi, non ha fatto parte della spedizione vincitrice dei Mondiali a causa della rottura del tendine d'Achille rimediata poche settimane prima.