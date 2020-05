Konterman e il ‘no’ al Real Madrid: “Temevo lo spagnolo”

E’ considerato il più grande club al mondo e anche per questo motivo il sogno di moltissimi calciatori è quello di poterci un giorno approdare. Dire di no al è cosa estremamente complicata, ma c’è chi, come Bert Konterman, ha avuto il coraggio di farlo.

A svelarlo è stato lo stesso ex difensore olandese che, parlando al podcast Talkin Fitbaw, ha anche spiegato come alla base della sua scelta ci fossero motivi tutt’altro che tecnici.

Allora giocava nel e il suo allenatore Leo Beenhakker, che alla guida dei blancos aveva vinto tre campionati, gli spiegò quanto grande fosse il Real, ma la cosa non bastò.

In realtà Konterman non ha mai indossato la maglia del Real e questo perché temeva lo spagnolo.

“Nella mia mente avevo sempre immaginato un trasferimento in o in , perché parlavo molto bene il tedesco e piuttosto bene l’inglese. L’idea di andare in mi metteva quindi un po’ di paura, un po’ perché sarei dovuto andare un un club così grande e un po’ perché temevo di non riuscire ad imparare lo spagnolo. Non mi sentii quindi pronto e dissi di no al Real Madrid. E’ stata una scelta stupida perché erano realmente molto interessati a me, ma dissi a Beenhakker che sarei rimasto e allora la cosa non mi pesò. Mi sono conservato tutti gli articoli di giornale, perché nessuno mi crede”.