Kokorin riparte da Cipro: la Fiorentina annuncia la cessione in prestito all’Aris Limassol

La Fiorentina ha annunciato di aver trovato una sistemazione per Sasha Kokorin. In viola ha giocato 216’ di partita in tutto.

Parlare di impresa è probabilmente esagerato, ma la Fiorentina, nel corso di questa sessione di calciomercato, è riuscito a trovare una destinazione per un esubero che negli ultimi due anni il campo lo ha visto pochissimo: Aleksandr Kokorin. L'attaccante russo lascia infatti, almeno momentaneamente, la Serie A per ripartire dall'Aris Limassol e dal campionato cipriota. A confermarlo è stata la Fiorentina attraverso una nota ufficiale. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksandr Kokorin all'Aris Limassol FC". Approdato in viola il 21 gennaio 2021, Kokorin, il secondo calciatore russo della storia della Fiorentina dopo Andrej Kanchelskis, con la maglia della Fiorentina ha totalizzato in tutto appena 216' di gioco suddivisi in undici scampoli di partita (dieci delle quali in Serie A ed una in Coppa Italia). Considerato per anni uno dei più grandi talenti del calcio dell'est, ha visto la sua carriera condizionata da una serie di gravi problemi 'extra campo'. Ora la nuova avventura a Cipro per ritrovare minuti e la giusta condizione dopo annate di quasi inattività.

