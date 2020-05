Koeman dimesso dall'ospedale: "Sto bene, è stato uno shock"

Ronald Koeman può sorridere. Il ct dell', ricoverato domenica scorsa per un attacco cardiaco, è stato dimesso dall'ospedale di Amsterdam dopo aver mostrato netti segnali di miglioramento.

'Rambo', una volta lasciato il nosocomio, ha affidato a Twitter le proprie emozioni e sensazioni riguardo quanto accaduto in questi giorni.

"Lo scorso weekend è stato un vero shock, per me ma soprattutto per la mia famiglia e i miei amici. Per fortuna i medici mi hanno assistito in maniera rapida e sorprendente e questo ha agevolato le cose. Gli sono molto grato".

"È stato bello vedere quante persone si sono interessate a me, grazie per i messaggi delle persone che conosco e dei club, ma anche a chi non ho mai incontrato. Mi hanno dato forza".