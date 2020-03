Klopp non se lo spiega: "L'Atletico Madrid è forte, perché non gioca a calcio?"

Jurgen Klopp si sfoga dopo Liverpool-Atletico Madrid: "Mi rendo conto di essere un cattivo perdente. Il 2-2 ci ha tagliato le gambe".

La sorpresa degli ottavi di finale di è senza dubbio l'eliminazione dei campioni d'Europa in carica del : gli inglesi non sono riusciti a ribaltare lo 0-1 del 'Wanda Metropolitano' ad 'Anfield' contro l' , capace addirittura di vincere in rimonta durante i tempi supplementari.

Battuta d'arresto arrivata dopo due finali consecutive, colpo duro da assorbire per Jurgen Klopp che ai microfoni di 'BT Sport' si è fatto una domanda ben precisa relativa ai 'Colchoneros' di Diego Simeone.

"Sono soddisfatto della prestazione, è difficile giocare contro una squadra come questa. L'Atletico Madrid ha tanta qualità ma non capisco una cosa: potrebbero giocare un calcio vero ma preferiscono attaccare in contropiede. Ovviamente lo accettiamo, ma stasera non mi sento bene: mi rendo conto di essere davvero un cattivo perdente. I ragazzi si sono sforzati tanto contro giocatori di livello mondiale che difendono con due linee da quattro".

Un momento in particolare ha segnato la svolta della partita in favore dell'Atletico Madrid.