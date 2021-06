Si chiude l'avventura di Klavan al Cagliari: ufficiale l'addio dopo tre anni

Ragnar Klavan è giunto alla conclusione della sua esperienza al Cagliari: è stato il club sardo ad ufficializzare l’addio.

Giornata di saluti in casa Cagliari. Il club sardo infatti, in attesa di ufficializzare il colpo Strootman, ha visto porre fine alle loro avventure in rossoblù quei giocatori che nella scorsa stagione sono arrivati in prestito (Calabresi, Duncan, Nainggolan, Rugani e Sottil), ma anche quelli come Asamoah e Klavan che sono giunti alla naturale scadenza dei loro contratti.

Proprio quello di Klavan è forse l’addio più sentito. Il primo calciatore estone a giocare in Serie A, era infatti stato acquistato dal Liverpool nell’estate del 2018 ed ha vestito per tre stagioni la maglia rossoblù.

Dopo 3 stagioni e 64 presenze in rossoblù lascia la Sardegna Ragnar Klavan. pic.twitter.com/Hs7xk1L4k0 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 30, 2021

Autentica leggenda della Nazionale estone con le sue 127 presenze all’attivo, ha visto la sua prima annata italiana essere costellata da diversi infortuni, ma già nella seconda è stato molto utilizzato, tanto da totalizzare 33 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.

Nella sua ultima stagione al Cagliari, complice anche la positività al Covid-19, ha raggranellato 16 presenze, l’ultima delle quali, la sessantaquattresima in totale, resterà quella con il Genoa nell’ultima giornata della Serie A 2020-2021.