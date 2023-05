Klavan all'Eurovision: l'ex Cagliari annuncerà i punti ottenuti dall'Estonia

L'ex difensore di Cagliari e Liverpool prenderà parte all'Eurovision che si svolgerà nella città inglese: annuncerà i punti ottenuti dall'Estonia.

Cresce l'attesa per l'edizione 2023 dell'Eurovision che, quest'anno, si svolgerà a Liverpool presso la M&S Bank Arena.

Tra i protagonisti che prenderanno parte all'evento ci sarà anche chi a Liverpool ha speso diverse stagioni da calciatore. Ogni riferimento, infatti, conduce verso Ragnar Klavan, difensore estone che in carriera ha vestito anche la maglia del Cagliari.

Il classe 1985, infatti, prenderà parte ad uno degli eventi musicali più importanti e il suo compito sarà quello di annunciare i punti ottenuti dall'Estonia durante la manifestazione. Un ruolo inedito per il centrale difensivo, attualmente in cerca di una sistemazione calcistica.

Klavan, infatti, è svincolato dal 1 gennaio 2023 dopo la chiusura della sua ultima esperienza in patria con il Paide Linnameeskond. In patria ha vestito anche le maglie di Elva, Tulevik e Flora, e quella del Valerenga in Norvegia.

Dall'estate del 2005 ha intrapreso un'avventura di otto anni in Eredivisie giocando con Heracles Almelo e AZ, prima di trasferirsi all'Augsburg in Bundesliga e nel 2016 in Premier al Liverpool con il quale ha militato fino al 2018.

Poi è stata la volta della Serie A, con il difensore estone che ha siglato il proverbiale nero su bianco con il Cagliari giocando tre stagioni in Sardegna raggiungendo altrettante salvezze, prima di fare rientro in patria.

Ad attenderlo ora c'è un'inedita partecipazione all'Eurovision, in attesa di dare il la ad una nuova tappa del suo lungo percorso calcistico.