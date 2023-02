Klaassen come Maspero: prova a scavare il dischetto, ma l'Union Berlino trasforma il rigore

Il centrocampista dell'Ajax come l'ex Torino in un Derby della Mole del 2001: a differenza di allora, l'Union Berlino ha comunque segnato il rigore.

La data del 14 ottobre 2001 è indimenticabile per i tifosi del Torino che, quel giorno, assistettero ad una delle rimonte più pazzesche di sempre: per di più in un Derby della Mole, contro i rivali cittadini della Juventus.

Coi bianconeri in vantaggio sul 3-0, i granata produssero una reazione clamorosa a cui si aggiunse un tratto di epicità nel finale: sul 3-3 fu assegnato un calcio di rigore per la 'Vecchia Signora', che indusse Riccardo Maspero (autore peraltro del goal del pareggio) a scavare una buca proprio nel dischetto. Una scelta 'saggia', visto che Salas calciò alle stelle.

Lo stesso, ma con un finale diverso, è accaduto durante Union Berlino-Ajax, ritorno del playoff di Europa League: Davy Klaassen, centrocampista dei 'Lancieri', ha provato ad emulare Maspero con uno scavo malizioso di cui però si sono accorti gli avversari, dando così il via ad una rissa prontamente sedata.

Una pratica che, purtroppo per l'olandese, non è bastata ad evitare il vantaggio dei tedeschi: trasformazione col brivido di Knoche, con deviazione del portiere Rulli sul palo interno che ha fatto carambolare la sfera in fondo al sacco.

Un episodio che avrà sicuramente strappato un sorriso ai tifosi del Torino, memori di una giornata che di normale non ebbe proprio nulla.