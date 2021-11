Kishna torna al goal dopo sei anni: l’ultimo lo segnò in un Lazio-Milan

Quando nell’estate del 2015 si è trasferito dall’Ajax alla Lazio, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai biancocelesti fosse un vero e proprio colpo di mercato. Acquistando il cartellino di Ricardo Kishna, il club capitolino si era infatti assicurato le prestazioni di quello che all’epoca era considerato uno dei più grandi talenti del calcio olandese.

Esterno dotato di grande tecnica e velocità, Kishna aveva effettivamente tutto per poter fa bene, ma la sua carriera ha ben presto preso una svolta inaspettata. Dopo essersi inizialmente ritagliato il suo spazio a Roma, il giocatore classe 1995 prima ha rapidamente perso posizioni nelle gerarchie dei suoi allenatori e poi ha iniziato un lungo girovagare in prestito.

A frenarlo nel corso degli anni sono stati alcuni infortuni, tra i quali uno grave al legamento di un ginocchio, ma anche seri problemi di attacchi di panico che l’hanno portato ad un passo dal ritiro.

Kishna, che oggi non è più legato alla Lazio, il 28 novembre 2020 ha fatto il suo ritorno in campo dopo 1168 giorni di assenza in una sfida tra il suo ADO Den Haag e l’Heerenven e venerdì scorso, a quasi un anno esatto dalla sua ‘rinascita’ come calciatore, si è tolto una soddisfazione importante: il ritorno al goal.

Kishna ha segnato la rete del 2-0 in un 5-1 contro il Dordrecht con una conclusione dell’interno dell’area dopo una bella percussione dalla destra e per lui si è trattato della prima marcatura dopo ben 2217 giorni, ovvero dopo sei anni.

L’ultimo goal l’aveva infatti segnato in un Lazio-Milan del novembre 2015. Allora, si giocava l’undicesima giornata di Serie A, entrò nella ripresa al posto di Candreva e mise a segno la rete della bandiera biancoceleste quando i rossoneri, allora guidati da Mihajlovic (sulla panchina della Lazio sedeva Stefano Pioli) erano avanti 3-0.

Kishna, dopo la partita, non ha nascosto la sua soddisfazione per il ritorno al goal.

“Non cercavo la rete, ma sono contento. Sento una certa scarica. Volevo essere importante per la squadra e lo sono stato. Effettivamente era passato un po’ di tempo dall’ultimo goal. Ne avrei potuto fare anche un altro, ma non importa”.

A 26 anni l’esterno olandese può godersi una seconda fase della sua carriera e, grazie anche alle sue prestazioni, l’ADO Den Haag si è spinto fino al sesto posto della Eerste Divisie, ovvero la seconda divisione del calcio olandese.