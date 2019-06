Kinsey Wolanski svela: "Dei giocatori del Liverpool mi hanno mandato messaggi per flirtare... "

Dopo l'invasione di campo nella finale di Champions, la modella Kinsey Wolanski ha riscosso successo anche tra i giocatori del Liverpool.

L'invasione di campo nel corso della finale di Champions ha permesso a Kinsey Wolanski di diventare famosa in tutto il mondo e di guadagnare milioni di fan su Instagram.

Il suo ingresso in campo ha colpito persino i giocatori, al punto che qualcuno l'avrebbe persino contattata su Instagram. A rivelarlo è la stessa modella californiana in un'intervista al 'The Sun'.

"Non voglio fare nomi, ma posso dirvi che un paio di giocatori del mi hanno inviato dei messaggi per flirtare dopo la mia invasione. Uno mi ha mandato degli emoji col cuore, mentre un altro mi ha scritto: 'Ti ho vista alla partita'".

La Wolanski non si è fatta però impressionare e dice di non aver risposto alle avanches dei calciatori.