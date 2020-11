Khedira ai margini della Juventus: “Non è colpa di Pirlo”

Sami Khedira parla del momento che sta vivendo e apre ad un trasferimento in Inghilterra: “Sarei molto contento di andare il Premier League”.

Quella che sta vivendo Sami Khedira è una stagione diversa da tutte le altre. Il centrocampista tedesco infatti, non rientra nei piani della e di Andrea Pirlo e per questo motivo non ha sin qui trovato spazio.

Fermo ormai da mesi, già a gennaio potrebbe ripartire da una squadra pronta a scommettere su di lui e non è un mistero che il suo nome negli ultimi tempi sia stato accostato soprattutto a quelli di e , due compagini guidate da allenatori con i quali ha lavorato ai tempi del : Ancelotti e Mourinho.

Khedira, parlando ai microfoni della ZDF, ha ammesso che gli piacerebbe poter ripartire dall’ .

“Ci sono sempre dei colloqui, che poi non è detto che si trasformino in trasferimenti. Certo sarei molto contento di andare in Premier League, sono un grande tifoso del campionato inglese e mi stimolerebbe molto giocarci. Se ci sarà un’opportunità di trasferirmi in Inghilterra allora la valuterò come opzione, vedremo cosa accadrà”.

Nei mesi scorsi si è anche parlato di una proposta della Juventus per rescindere in anticipo il contratto.

“Non c’è stata una proposta in tal senso, non abbiamo mai parlato di questioni finanziarie”.

Restare ai margini non è ovviamente semplice.