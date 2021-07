Kessié vuole solo il Milan: "Voglio restare per sempre, sistemeremo tutto"

Dopo tante chiacchiere, ora parla Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto nel 2022 con il Milan, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' spazzando ogni tipo di dubbio su quello che può essere il suo futuro.

“Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre".