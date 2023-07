Kessié nel mirino dell’Al-Hilal: offerto un contratto faraonico

Anche Kessié è finito nel mirino di un club saudita: già pervenuta una super offerta, al Barcellona andrebbero 14 milioni più bonus.

Potrebbe già essere giunta vicina al capolinea l’avventura di Franck Kessié al Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ infatti, l’ex centrocampista del Milan non solo è finito nel mirino dell’Al-Hilal, ma ha già ricevuto un’offerta da capogiro dal club saudita: un contratto da qualcosa come 14 milioni di euro netti a stagione.

Nelle casse del Barcellona finirebbero invece circa 14 milioni di euro più bonus (per un totale di 20 milioni di euro), una cifra non altissima secondo il club blaugrana ma che potrebbe risultare più che sufficiente visto che il giocatore si è trasferito al Barça a parametro zero.

A Kessié è stato già comunicato che, come nella scorsa stagione, non avrà molto spazio a disposizione (attualmente è chiuso da Pedri, De Jong, Gavi e Gundogan), tuttavia non ha fretta di cambiare aria.

Nonostante il contratto ‘monstre’ offerto dall’Al-Hilal, il centrocampista ivoriano vuole valutare con calma cosa fare in futuro, visto che spera ancora di poter trasferirsi in un altro top club europeo capace di lottare per titoli importanti.