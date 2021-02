Kessié ne è sicuro: "Milan, vinciamo il derby e torniamo in testa"

Il centrocampista ivoriano alla vigilia della stracittadina: "Crediamo allo Scudetto. Se c'è un rigore lo tira Ibra. Ci mette sempre la faccia".

Clima derby in casa rossonera. Dopo il sorpasso di settimana scorsa, il Milan sogna il controsorpasso sull'Inter nello scontro diretto. Quello che è anche l'auspicio di Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha parlato della stracittadina alla 'Gazzetta dello Sport', mostrando tutta la sicurezza del Milan, in chiave derby e chiave scudetto.

"Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà. Crediamo nello scudetto. Puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve".

Si rinnova anche il dibattito sui rigori, dopo i ripetuti errori di Ibrahimovic in stagione. Rimane però lo svedese il primo incaricato.

"Se c'è un rigore lo tira Ibra. E sarà contento del risultato. Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità".

Da leader a leader. Kessié è soprannominato 'presidente', non solo per la sua leadership, ma anche per un aneddoto che ha rivelato.