Kessiè ammonito col Sassuolo: salta Milan-Lazio

Il Milan perde Kessiè per la sfida con la Lazio: il centrocampista, diffidato, è stato ammonito contro il Sassuolo e non ci sarà.

Niente - per Franck Kessiè. Pesante defezione per Stefano Pioli in vista della sfida di mercoledì a San Siro: tutta colpa del giallo rimediato col .

Il centrocampista ivoriano, in diffida, si è fatto ammonire nel match del 'Mapei Stadium' e lascerà il Diavolo orfano di uno dei suoi pilastri per Milan-Lazio.

Nel settore nevralgico, per i rossoneri, è emergenza: con Bennacer e Tonali acciaccati (per l'ex problema all'adduttore nella gara di Reggio Emilia) e Kessiè squalificato, in quel ruolo l'unico al momento risulterebbe Krunic.