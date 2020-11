Kean segna ancora: inizio da sogno col PSG

Dopo una stagione difficile all'Everton, Moise Kean ha iniziato col botto in Francia: già 7 goal in 11 presenze col PSG. E supera Del Piero.

Per qualcuno era già una promessa non mantenuta, Moise Kean però ci ha messo dopo a smentire i critici e riprendersi il centro della scena.

L'ex attaccante della , dopo una stagione a dir poco difficile con l' dove ha segnato appena 2 goal in 33 presenze, è il grande protagonista di questo inizio di stagione al .

Acquistato in prestito da Leonardo nell'ultimo giorno di mercato, Kean sta sfruttando al meglio i problemi fisici dei vari Mbappè, Neymar e Icardi.

Sono infatti già sette i goal realizzati da Kean col PSG in 11 presenze, di cui due in dove ha battuto il record detenuto da Alex Del Piero che era l'italiano più giovane ad aver segnato alla prima da titolare nella competizione. L'ultima rete invece è arrivata in contro il .

E dire che qualche mese fa Kean sembrava ad un passo dal ritorno alla Juventus, come peraltro ammesso dal diretto interessato che alla fine ha però preferito il PSG.

"Sì, potevo tornare alla Juventus, è vero. Ma ho deciso con la mia famiglia di andare in Ligue 1, al PSG. Non è la prima volta per me a Parigi: ci sono già stato e ho anche dei parenti che ci vivono".

Una scelta che finora si è rivelata molto fortunata. Il tutto mentre Roberto Mancini continua a osservare molto interessato la crescita di un ragazzo che, è bene ricordarlo, ha ancora solo 20 anni.

Resta da capire però se Kean sarà a disposizione per i prossimi impegni della Nazionale dato che sabato sera è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio, la cui entità andrà valutata nelle prossime ore.