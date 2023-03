Rosso per il giocatore bianconero a 38 secondi dal suo ingresso in campo, Allegri basito per l'espulsione del suo attaccante.

La Roma vince, la Juventus finisce k.o dopo un buon periodo di forma. I bianconeri cadono all'Olimpico per l'1-0 segnato da Mancini nella ripresa. Il difensore giallorosso è stato il protagonista assoluto dell'incontro, sia per la rete realizzativa, sia per l'espulsione di Moise Kean dopo appena 38 secondi dal suo ingresso in campo.

Non appena subentrato, infatti, Kean è andato a contrasto sulla linea del fallo laterale con Mancini: trattenuta ripetuta per il difensore giallorosso, con il bianconero furioso e autore di un calcio a palla lontana nei confronti dell'avversario.

Rosso diretto per l'attaccante della Nazionale azzurra e Juventus in dieci per l'ultima parte di gara, alla fine terminata con la sconfitta.

Una sostituzione, quella di Kean, arrivata per provare a pareggiare la partita e che invece ha lasciato Allegri di sasso: dopo l'espulsione l'ex PSG si è diretto verso gli spogliatoi, mentre l'allenatore della Juventus, attonito, è stato pescato dalle telecamere intento a chiedere al suo giocatore, con la mano, 'cosa avesse fatto'.

Kean è tornato negli spogliatoi dell'Olimpico a testa bassa senza nessuna parola da parte di Allegri, mentre è stato Perin a rincuorare il compagno di squadra.

"Ha sbagliato, ha chiesto scusa però ha sbagliato" le parole di Allegri a fine gara. "Ha messo in difficoltà la squadra. Da queste cose bisogna trarre sempre insegnamento, quando si entra si può determinare. Tra l'altro per un fallo a favore, ha sbagliato".

Il giocatore della Juventus dovrà saltare dunque la prossima gara contro la Sampdoria, ma sarà a disposizione per le due sfide di Europa League contro il Friburgo. Visto il fallo di reazione, Kean non sarà disponibile nemmeno per la sfida più attesa di marzo: il Derby d'Italia contro l'Inter.

A seconda della decisione del giudice sportivo, la squalifica di Kean potrebbe essere anche superiore: attesa per il comunicato in arrivo nella giornata di martedì.