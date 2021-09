Gazzetta dello Sport - Kean espulso in Carabao Cup con l'Everton: salterà la prima di Coppa Italia

Moise Kean non potrà essere a disposizione della Juventus per la prima sfida di Coppa Italia: era stato espulso con l'Everton in Carabao Cup.

In attesa dell'esordio bis con la maglia della Juventus, Moise Kean può godersi la doppietta realizzata in Italia-Lituania, ottimo biglietto da visita in vista del ritorno della Serie A che vedrà i bianconeri affrontare il Napoli al 'Diego Armando Maradona'.

Sulla presenza in campo del classe 2000 nell'impianto partenopeo non sembrano proprio esserci dubbi, in un primo momento alimentati da quel cartellino rosso diretto rimediato contro l'Huddersfield lo scorso 24 agosto in Carabao Cup, quando ancora difendeva i colori dell'Everton.

Kean è stato espulso dopo un alterco con l'avversario Duane Holmes, spintonato proprio davanti agli occhi dell'arbitro Matthew Donohue che non ha potuto far altro che sanzionare l'attaccante con la massima punizione disciplinare.

In Inghilterra la condotta violenta viene punita generalmente con tre turni di stop e le squalifiche valgono per tutte le competizioni domestiche, ragion per cui Kean non ha preso parte al successivo match di Premier League col Brighton, precedente alla firma con la Juventus.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', tutto ciò non inciderà sul campionato e dunque Kean potrà essere regolarmente a disposizione per la trasferta napoletana: la squalifica seguirà il suo corso direttamente in Coppa Italia a gennaio, quando la Juventus sarà impegnata negli ottavi di finale.

Decisamente una buona notizia per Massimiliano Allegri, alle prese con i ritorni caotici dei vari sudamericani a pochissime ore dalla sfida col Napoli e a pochi giorni dal debutto in Champions League col Malmoe.