L'ex centrocampista di Lazio e Palermo torna nella squadra dove aveva militato dal 2014 al 2016. Ha firmato fino a giugno 2023.

Pajtim Kasami ha trovato squadra. Il centrocampista svizzero, che era svincolato, è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Olympiacos. Ha firmato fino a giugno 2023.

Per l'elvetico, ex Palermo, si tratta infatti di un ritorno nel club del Pireo dove già aveva militato dal 2014 al 2016 vincendo due campionati e una coppa di Grecia.

Dopo aver mosso i primi passi nei settori giovanili di Grasshoppers, Liverpool, Lazio e Bellinzona, ha debuttato tra i professionisti con quest'ultima nel 2010 sotto la guida di Alberto Cavasin.

Nella stagione 2010/11, invece, ha avuto la sua prima presa di contatto con la Serie A firmando con il Palermo con cui ha debuttato in Europa League.

Passato dopo un solo anno al Fulham, vi è rimasto fino al 2014, infilandoci anche un temporaneo ritorno in patria al Lucerna.

Prima di vestire la maglia del club svizzero è stato ad un passo dal ritorno in Italia al Pescara, ma la trattativa è sfumata proprio nell'ultimo giorno di mercato invernale a causa della mancanza di internet all'Atahotel Executive di Milano, sede delle trattative. Episodio che scatenò l'ira in diretta tv del suo agente Mino Raiola.

Dopo i due anni all'Olympiacos si è trasferito al Nottingham Forest prima del secondo rientro tra i confini nazionali: dal 2017 al 2020 al Sion - club dal quale verrà licenziato per non aver aderito alla proposta di riduzione dell'ingaggio dopo lo stop del calcio causa Coronavirus - in seguito la firma col Basilea dove rimarrà fino alla naturale scadenza del contratto.