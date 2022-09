Karius resta in Inghilterra: è ufficiale l'ingaggio da parte del Newcastle

Dopo la fine dell'esperienza al Liverpool, Loris Karius rimane comunque in Inghilterra: c'è la firma, da svincolato, col Newcastle.

Proseguirà in Inghilterra la carriera di Loris Karius, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto col Liverpool dello scorso 1° luglio: il portiere tedesco ha firmato un contratto col Newcastle.

Accordo a breve termine valido fino a gennaio, con opzione di rinnovo fino al termine della stagione in essere.

Nella rosa guidata da Eddie Howe, Karius dovrebbe agire da vice del titolare Nick Pope, acquistato per poco più di 11 milioni di euro dal Burnley, club con cui a maggio ha subìto l'onta della retrocessione in Championship.

Appare molto difficile che Karius possa in qualche modo impensierire il compagno di reparto: dal 26 maggio 2018, giorno della disastrosa prestazione nella finale di Champions League persa al cospetto del Real Madrid, per Karius si è aperta una parentesi nera di una carriera in evidente declino.

A nulla sono valsi i due anni di prestito in Turchia, al Besiktas, costellati anch'essi da frequenti errori che hanno finito col certificare le difficoltà - soprattutto psicologiche - incontrate nel tentativo di uscire da un tunnel che non pare avere fine.

Lo stesso dicasi per il prestito in patria all'Union Berlino, mentre la stagione 2021/2022 è stata quella del congedo definitivo dal mondo dei 'Reds': nessuna presenza in tutte le competizioni, prima della scadenza naturale del contratto.