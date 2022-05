Il Rotonda sorride: Kapustins ha lasciato l'ospedale

Ottime notizie sulle condizioni di Vladislavs Kapustins. Il 20enne portiere del Rotonda, ha lasciato l'ospedale 'Sant'Anna e San Sebastiano' di Caserta dove era ricoverato in seguito ad una frattura cranica rimediata nel match di Serie D tra i lucani e la Casertana.

Il giovane lettone, dopo giorni tra terapia intensiva e prognosi riservata, è gradualmente migliorato e fortunatamente è riuscito a superare le fasi critiche della degenza: Kapustins, dopo essere stato dimesso, ha ricevuto il caloroso saluto della società rossoblù.

La Casertana, infatti, come mostrato dalle foto pubblicate sui propri profili social ha accolto l'estremo difensore tra sorrisi e abbracci.

Il numero uno del Rotonda, nella partita vinta per 2-0 dai falchetti l'8 maggio al 'Pinto', in seguito ad uno scontro fortuito di gioco con Tufano aveva perso i sensi per qualche minuto ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale.