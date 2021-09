Kantè salta Juventus-Chelsea, Tuchel: "E' positivo al Covid"

Dopo Paulo Dybala e Alvaro Morata, Juventus-Chelsea perde un altro grande protagonista: nemmeno N'Golo Kanté potrà essere della partita in programma domani sera all'Allianz Stadium, poichè positivo al Covid..

Ad annunciarlo è Tomas Tuchel, tecnico dei Blues, in conferenza stampa.

"Ngolo è positivo al Covid ed è in quarantena. Non si è allenato. Non ci sono Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore, non ci sarà".