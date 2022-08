Kane trascina il Tottenham con una doppietta, ma sbaglia un penalty con il Tottenham dopo anni: non avveniva dal 2017/2018.

'A questo mondo tutto quello che ha un inizio ha anche una fine'. Matrix, capolavoro. Facile, ed ovvio. In pochi, però, cominciavano a pensare che il momento dell'errore di Harry Kane non sarebbe mai arrivato, dopo una striscia così lunga di errori finita. Invece, come ovvio, prima o poi quel momento doveva arrivare: contro il Nottingham Forest.

Nel quarto turno di campionato in quel di Nottingham, vinto dal Tottenham, Kane ha sbagliato il rigore del possibile raddoppio, poi effettivamente segnato nella ripresa: entrambe le reti ad opera dell'inglese, che avrebbe quindi potuto mettere insieme la prima tripletta stagionale.

L'ultimo rigore sbagliato da Kane con la maglia del Tottenham risaliva al 2017/2018: dalla sfida contro il Liverpool 21 realizzazioni, fino alla parata di Dean Anderson, estremo difensore del Nottingham Forest. Per la nona volta il bomber degli Spurs non è riuscito ad andare a segno tra Nazionale e club.

Una striscia che sembrava infinita, spezzata sì, ma utile solamente alle statistiche: del resto Kane già lotta per il titolo di capocannoniere e forse, per la prima volta, realmente per la conquista della Premier League, visti i dieci punti nei primi quattro incontro di campionato.

La doppietta di Kane ha tra l'altro portato l'attaccante di Conte ad agganciare Andrew Cole quale terzo marcatore all-time della moderna Premier League: 187 reti. Davanti solamente Wayne Rooney a 208 centri e soprattutto il leggendario Alan Shearer a 260. Lontanissimo. Per ora.