Kane lancia l'Inghilterra: "Occasione da cogliere a piene mani"

Il bomber inglese è carico in vista della finalissima di Euro 2020: "Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il secondo trofeo".

Appuntamento con la storia per l'Inghilterra che domenica sera, nel suggestivo scenario di Wembley, avrà l'opportunità di conquistare per la prima volta gli Europei al cospetto di un'Italia che si è guadagnata, a poco a poco, i favori della critica per un gioco a tratti spumeggiante. Proverà a raggiungere Ronaldo e Schick in vetta alla classifica dei marcatori Harry Kane, uno degli uomini più temuti dalla difesa azzurra: l'attaccante del Tottenham è a quota quattro marcature e la palma di migliore realizzatore del torneo gli fa decisamente gola. Intervistato dai microfoni della UEFA, Kane ha sottolineato l'importanza per l'Inghilterra di giocare nel 'giardino di casa', possibile fattore decisivo nell'economia del risultato finale.

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

"Giocare a Wembley rende l'occasione ancora più importante e speciale. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l'energia sarà incredibile. Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo". Lottare contro due difensori esperti come Chiellini e Bonucci renderà il compito ancora più arduo e, allo stesso tempo, stimolante. "Prima di tutto, sono grandi difensori. Leggono molto bene il gioco e sanno dove stare. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia, ma è per questo che gioco a calcio: la battaglia contro i centrali c'è sempre". La vittoria di Euro 2020 sarebbe l'apice di una carriera che, a livello di club, non gli ha regalato molte soddisfazioni. "Significherebbe tutto, per me e questa squadra. L'ho detto prima: vincere con la tua nazione supera qualsiasi cosa tu possa fare a livello di club, e ora abbiamo questa opportunità. È passato molto tempo dalla nostra ultima finale: dobbiamo solo cogliere questa occasione a piene mani".