Dalla mancata partenza a gennaio alla titolarità in coppa: la chance di Kaio Jorge

Arrivato con grandi aspettative dal Brasile, Kaio Jorge sembra aver avuto qualche difficoltà di inserimento in un contesto complicato come quello della Juventus.

Il brasiliano, complice la giovane età, è stato utilizzato molto poco da Massimiliano Allegri nel corso della stagione al punto che si pensava potesse partire in prestito a gennaio.

Su Kaio Jorge c'era infatti l'interesse di alcune squadre di Serie A come Salernitana, Sassuolo e Cagliari. Con i sardi si era persino ipotizzata la possibilità di inserirlo nella trattativa per Naithan Nandez.

Fin qui il brasiliano ha totalizzato appena 119 minuti di gioco, spalmati su 9 presenze in campionato di cui solamente una da titolare in casa del Venezia.

A queste vanno aggiunte la gara giocata in Coppa Italia contro la Sampdoria e quella in Serie C con l'Under 23, in cui ha trovato la sua prima e unica marcatura stagionale.

Alla fine però, la Juventus ha deciso di puntare ancora sul giovane ex Santos e tenerlo in rosa per tutta la stagione.

"Kaio Jorge potrebbe partire titolare: è giovane, sta facendo il suo percorso ed è felice di stare alla Juventus. A gennaio poteva andare al Sassuolo, ma ha preferito rimanere"

Parole di Max Allegri, che sembra intenzionato a schierarlo da titolare contro il Sassuolo nella sfida dei quarti di Coppa Italia.

Una chance da non sprecare per Kaio Jorge, che con una prestazione di livello potrebbe insidiare le gerarchie dell'attacco bianconero e dimostrare la validità dell'investimento fatto su di lui.