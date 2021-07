Kaio Jorge-Juventus: accordo in via di definizione con il Santos

La Juventus si prepara ad accogliere Kaio Jorge: nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi decisivi, con l'accordo con il Santos in chiusura.

La Juventus è molto vicina a Kaio Jorge: nei prossimi giorni dovrebbero esserci novità importanti per l'arrivo del giocatore brasiliano classe 2002 in bianconero.

Secondo quanto raccolto da Goal, l'accordo tra la Juventus e il Santos è in via di definizione: e con ogni probabilità, qualora tutto dovesse procedere secondo tabella, a metà della prossima settimana il giocatore potrebbe recarsi in Italia per chiudere l'accordo che prevede una cifra totale di 4 milioni (3 milioni circa come base), bonus compresi.

Il Santos dovrebbe ottenere un diritto, come priorità, per il prestito se Kaio Jorge dovesse tornare in brasile: le cifre che la Juventus investirà nel breve sono di circa 1,5 milioni subito, con gli altri 1,5 milioni nel 2022.

Il club brasiliano, inoltre, dovrebbe ottenere il 5% su una possibile rivendita su una cessione sopra i 3 milioni totali: ci siamo, insomma. I destini di Kaio Jorge e della Juventus si stanno per incrociare.