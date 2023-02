Altro k.o. per il Barcellona: 1-0 per l'Almeria, niente fuga in Liga

Il Barcellona cade ancora, stavolta in Liga: Touré regala un dispiacere a Xavi, il vantaggio blaugrana sul Real Madrid si riduce a 7 punti.

Altra battuta d'arresto per il Barcellona, reduce da una cocente eliminazione in Europa League per mano del Manchester United: i ragazzi di Xavi perdono anche in Liga sul campo dell'Almeria che, dal canto suo, conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza.

E' di El Bilal Touré il goal decisivo al 24' del primo tempo: tutto nasce da un recupero dell'ex milanista Rodrigo Ely che lancia in profondità per l'attaccante dell'Almeria, bravo a dialogare con Suarez e a battere Ter Stegen con un tiro potente che si insacca dopo aver toccato la traversa, il tutto dopo essere sfuggito alla blanda marcatura di Christensen.

Episodio che basta a condannare i catalani, nonostante il fisiologico forcing finale: Xavi getta nella mischia anche Araujo che va a posizionarsi accanto a Lewandowski, sfiorando addirittura la rete del pari con un bell'avvitamento.

Gli sforzi offensivi del Barcellona non vengono premiati e, in contropiede allo scadere, è l'Almeria ad avere l'occasione del raddoppio: Ter Stegen si oppone in uscita ad Embarba, evitando un passivo più pesante e probabilmente immeritato.

Sono zero comunque i punti all'attivo per i blaugrana, che in Liga non perdevano dal 'Clasico' del 16 ottobre 2022: l'avversario di quel giorno era il Real Madrid che, grazie all'1-1 nel derby contro l'Atletico, vede ridursi lo svantaggio dai rivali a sette lunghezze, ribaltando la prospettiva negativa di una giornata che avrebbe potuto allungare il distacco dalla vetta.