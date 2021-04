Juventus Women-Roma femminile 3-2: giallorosse in finale contro il Milan

Rimonta giallorossa e spettacolo fino all'ultimo secondo: la vittoria della Juventus non basta per la finale di Coppa Italia femminile.

Dopo il 4-2 del Milan che ha ribaltato la sconfitta dell'andata contro le cugine dell'Inter, nella seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia la squadra perdente nel primo match è stata eliminata dopo una gara piena di colpi di scena: 3-2 tra Juventus e Roma, ma saranno le giallorosse a contendere il titolo alle rossonere.

La Juventus era stata sconfitta per 2-1 nel match d'andata e ha ottenuto la vittoria in casa, ma il risultato di misura non è abbastanza per giocare la finale contro il Milan. La Roma è apparsa più decisa e motivata nella ripresa, tanto da ribaltare il risultato, sfaldandosi però negli ultimi istanti. Le bianconere campioni in carica sono state comunque eliminate.

Nonostante il goal di Pedersen, la Juventus non era riuscita a legittimare il vantaggio, sopratutto nella seconda parte di gara. La Roma ha preso fiducia man mano anche senza trovare il goal, trovando un meritato pareggio al 77': Linati per Thomas e Giuliani battuta da pochi passi.

Colpita dal pareggio, la Juventus si è sfaldata, subendo nel giro di pochi minuti anche il goal che ha messo fine alle speranze di poter giocare la finale contro il Milan: angolo di Giugliano, difesa bianconera immobile e Lazaro più veloce di tutti nell'anticipare la retroguardia per battere nuovamente il portiere avversario.

Le due reti della Roma hanno risvegliato la squadra bianconera, partita con decisione all'attacco, ma troppo tardi per agguantare la finalissima della Coppa Italia femminile: prima la traversa di Cernoia, dunque la rete di Girelli al 92' di testa. Sei minuti di recupero e altra rete della Juventus.

In mischia ci ha pensato Gama a dare alla Juventus il nuovo vantaggio: dopo qualche dubbio sulla posizione della centrale bianconera, l'arbitro ha assegnato il goal del 3-2 che qualifica però la Roma, in virtù del 2-1 dell'andata e del maggior numero di reti segnate in trasferta.

Sia Milan che Roma giocheranno la finale della Coppa Italia femminile con la possibilità di vincere il trofeo per la prima volta: nè rossonere nè giallorosse hanno infatti mai portato a casa il titolo, in un albo d'oro che vede la Torres come principale regina della competizione con otto medaglie d'oro in bacheca.

IL TABELLINO

JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE 3-2

MARCATORI: 17' Pedersen (J), 77' Thomas (R), 82' Lazaro (R), 92' Girelli (J), 96 Gama (J)

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso (63' Maria); Cernoia, Girelli, Hurtig (83' Staskova)

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby (85' Pettenuzzo), Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Bonfantini (77' Banusic), Lazaro, Serturini; Thomas.