Juventus Women-Milan 4-0: bianconere ad un passo dal quarto titolo in fila

Bonansea e Hurtig mettono la partita in discesa nel primo tempo, poi nel finale Staskova e Caruso chiudono i conti. Bianconere a +6 in classifica.

Come era accaduto il 6 gennaio nel calcio maschile, anche lo scontro diretto per il primo posto della Serie A femminile assume tinte bianconere: la Juventus Women batte per 4-0 il Milan e si tiene stretto lo scettro di capolista del campionato.

Gara indirizzata a favore delle campionesse d'Italia in carica già dopo 26 minuti: prima è la solita Barbara Bonansea a trovare la rete del vantaggio dopo 6 minuti, ben servita da Hurtig, quindi è la stessa svedese a firmare il raddoppio su assist proprio di Bonansea, nonostante il tentativo in extremis del portiere Korenciova.

Nella ripresa la squadra allenata da Maurizio Ganz non riesce a risalire la china e nel finale finisce per capitolare sotto le reti di Staskova e Caruso.

Prosegue dunque la marcia inarrestabile della Juventus Women di Rita Guarino, giunta alla decima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni e alla quindicesima in 15 giornate di Serie A. Il Milan di Ganz, invece, rimedia la seconda sconfitta in campionato dopo quella incassata a ottobre proprio contro la Juventus.

In classifica, come detto, comanda sempre la Juventus Women. Che ora tenta la fuga: 45 sono i punti delle bianconere, che rimangono a punteggio pieno, e 39 quelli del Milan, che scivola a -6 e vede un po' più distante il sogno di conquistare il campionato.